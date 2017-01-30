В Пензе у замерзающих домов полностью заменили трубы

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30 января 2017, 09:28Общество
В Пензе продолжаются работы по пуску тепла в девять домов на Севере, оставшихся без отопления из-за прорывов теплосетей.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, по состоянию на 6 часов 30 января заменено 2100 метров труб диаметром 80 мм и 400 метров диаметром 25 мм.
«Ведутся пуско-наладочные работы», - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, 26 января из-за аварии на ТЭЦ и последующих прорывов на теплосетях в Пензе без отопления осталось 500 домов. Большинству жителей пустили тепло ночью 28 января. Однако на Севере работы затянулись из-за того, что трубы промерзли - их пришлось полностью менять.
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