30 января 2017, 09:28Общество В Пензе у замерзающих домов полностью заменили трубы В Пензе продолжаются работы по пуску тепла в девять домов на Севере, оставшихся без отопления из-за прорывов теплосетей.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, по состоянию на 6 часов 30 января заменено 2100 метров труб диаметром 80 мм и 400 метров диаметром 25 мм.

«Ведутся пуско-наладочные работы», - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, 26 января из-за аварии на ТЭЦ и последующих прорывов на теплосетях в Пензе без отопления осталось 500 домов. Большинству жителей пустили тепло ночью 28 января. Однако на Севере работы затянулись из-за того, что трубы промерзли - их пришлось полностью менять.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_my_delaem_vse_chtoby_u_lyudey_v_blizhayshee_vremya_poyavilos_teplo/