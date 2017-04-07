07 апреля 2017, 19:45Общество В Пензе возле Успенского собора продавали измученных птиц На Благовещение прихожане стремятся не только в молитве провести время в храме, но и соблюсти народную традицию - выпустить на волю птиц. Напомним, на этой неделе пензенские зоозащитники выступили против продажи диких пернатых. Однако убедить отказаться от торговли живым товаром удалось не всех.

Отпускать на волю птиц как символ свободы - пожалуй, одна из самых красивых традиций в Благовещение. Правда, против продажи диких пернатых у храмов выступили пензенские зоозащитники. По мнению Михаила Мишина, продавая птиц без каких-либо разрешающих документов, браконьеры даже не думают о бережном обращении с пленниками.

«В клетках им тесно, птицы бьются друг об друга, голодные, в стрессе находятся. Потом их перепродают в розницу, а мы их выпускаем в надежде, что долетят до Бога, замолвят слово за нас. Ей бы, дай Бог, до веточки добраться», - сказал он.

Одна птица стоит 100-150 рублей. Желающих их купить, чтобы затем выпустить на волю, - немало. И продавцы, и покупатели такой бизнес жестоким не считают. О том, что многие птицы после попросту гибнут, люди даже не подозревают.



«В зиму держат специально, чтоб они не гибли на воле. Так что вы несправедливы в этом смысле. Вот какой щегол красивый, может, он у нас даже поживет пару дней, мы его откормим как следует, и он полетит в свое путешествие», - сказал пензенец Владимир Маркин.

Птичек, которые уже вряд ли куда-то смогут улететь, съемочная группа телеканала «Экспресс» нашла возле Успенского кафедрального собора. Там обессилевших пернатых торговцы пытались продать не единожды.

Зная, на какие мучения браконьеры обрекают лесных птиц, активисты предлагают на Благовещение выпускать только домашних голубей, которые без труда смогут вернуться к себе на голубятню. Именно такую белоснежную воркующую парочку отпустили у Благовещенской церкви, где торжественное богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

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