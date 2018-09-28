В Пензе у страховых представителей появились новые обязанности

Каждый житель региона, который в 2018 году имеет право на прохождение бесплатной диспансеризации, находится на контроле страховых медицинских организаций. В компании «Макс-М» застрахованы 910 тысяч пензенцев.

Десятки обращений ежедневно и 7000 звонков с начала 2018 года. Операторы компании «Макс-М» консультируют застрахованных пензенцев, отвечают на вопросы и берут на контроль обращения. Единый контакт-центр в Пензенском регионе открылся в 2016-м. Из года в год обязанностей у страховых представителей становится все больше.

«Если раньше основной вопрос среди застрахованных лиц был - как получить полис, в каком порядке и для чего он нужен, то сейчас все больше звонков касаются получения медицинской помощи, решения конкретных вопросов», - рассказал и. о. директора филиала страховой медицинской организации «Макс-М» в Пензе Дмитрий Гагаринский.

С 2018 года страховые компании усилили работу. Теперь операторы контакт-центра не только информируют и приглашают на диспансеризацию, специалисты выясняют причины, по которым застрахованное лицо не проходит бесплатное обследование, а также контролируют правильность постановки на диспансерный учет. Еще одна новая практика - выход врачей-экспертов и страховых представителей третьего уровня в медицинские организации, чтобы оценить условия и качество оказания медицинской помощи, а также по жалобам граждан.

«К таким квалифицированным специалистам есть ряд требований - стаж работы не менее десяти лет, действующий сертификат, спецобучение по контролю качества. Этот врач выходит к пациенту, смотрит на его лечебный процесс и дает рекомендации лечащему врачу», - добавил Дмитрий Гагаринский.

Оператору можно сообщить о недобросовестном отношении медперсонала, сомнительном качестве оказания услуг, а также нарушении прав застрахованных лиц при их получении.



По всем вопросам следует обращаться по телефону «горячей линии» - 8-800-100-80-44. Напомним, диспансеризации подлежат граждане раз в три года, в соответствии с возрастом начиная с 21 года.