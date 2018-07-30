В сквере у «Разорванной звезды» установили БТР

Бортовые номера не сохранились и по документам проследить боевой путь БТР невозможно. В 80-е он стоял на вооружении всех войск, а потому такая машина оставила свой след в памяти у каждого, кто прошел через войну в Афганистане.

«В нашем распоряжении были такие машины. Когда я находился в Лашкаргахе, командир разведывательной бригады подорвался на одной из таких, у машины вынесло два колеса», - рассказал председатель правления пензенской региональный общественной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

По словам ветеранов, внезапный обстрел был не так страшен, как мины и перспектива сгореть заживо, поэтому при малейшем выборе советские солдаты предпочитали ехать на броне.

У монумента «Разорванная звезда» БТР составит компанию десантной машине. Однако организаторы замечают: речи о том, чтобы создать музей военной техники под открытом небом не ведется. В планах - замостить дополнительный участок тротуарной плиткой и придать бронемашине парадный вид.