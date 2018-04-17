В Пензе у Новозападного кладбища состоялась панихида

Радоница - это первый день после Пасхи, когда церковь разрешает делиться радостью Воскресения Христова с теми, кто уже покинул этот мир. Пензенцы с трудом добирались до Новозападного кладбища, так много было желающих навести порядок на могилах родных и близких и помянуть усопших.

Тамару Васечкину на Новозападном кладбище можно встретить часто. Вот уже 18 лет женщина навещает свою дочь, которая трагически погибла. С еще выпускницей на фото мама поделилась всеми мыслями и переживаниями, а в Радоницу, еще и радостью Воскресения Христова.

«Ее все считали светлым человечком, так случилось, что уже 18 лет, как она ушла. После ее смерти я никогда на Пасху не хожу сюда, а Радоница - это святое, это радость. Почему-то такое чувство, что они все с нами», - сказала она.

Прежде чем навестить могилы родных и близких, сотни пензенцев выстраивались в очереди за цветами. Торговцы знают, что в большой христианский праздник на искусственные орхидеи, магнолии и георгины - особый спрос.

«Приехали в четыре часа, но народ позже пошел. Очень хорошо берут полевые цветы, гвоздики, потому что они дешевле», - рассказала продавец Светлана Гришина.

Возложив на погосты цветы, многие принимались за работу - собирали прошлогоднюю листву и мусор, красили ограды.

Из-за большого количества желающих прибраться на могилах и помянуть усопших, на автодороге возле Новозападного кладбища дежурили экипажи ДПС. Автоинспекторы регулировали движение, как автомобилей, так и пешеходов. Многие правила дорожного движения просто игнорировали, перебегая дорогу в неположенном месте.

Ближе к обеду началось поминовение усопших у храма-часовни Сергия Радонежского. Каждый желающий мог подать записку с именами своих почивших родственников.

«В священном писании есть такие слова - не Бог мертвых, но живых. У Бога все живы и сегодня мы вместе с нашими усопшими сродниками, придя на кладбище, так же христосываемся, поздравляем друг друга с этим великим праздником», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.



Первую после Пасхи вселенскую панихиду отслужили возле часовни - под открытым небом. В следующий раз так же массово поминать усопших будут перед праздником Святой Троицы. Троицкая родительская суббота в 2018 году приходится на 26 мая.