В Пензе у мусорных контейнеров нашли обгоревшее тело мужчины

В Пензе на улице Вадинской рано утром 19 апреля обнаружили тело мужчины со следами ожогов.

«На улице Вадинской возле мусорных контейнеров, которые ранее горели, обнаружили тело мужчины со следами термического воздействия. На месте работает оперативная группа», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Также она сообщила, что тело направили на исследования для установления наличия иных повреждений и причины смерти. Личность погибшего устанавливается, пишет ИА «Пенза-Пресс».