25 октября 2017, 19:48Общество В Пензе у лицея №73 образовался коммунальный фонтан Веселье для детей, проблема для коммунальщиков. В Арбекове произошла коммунальная авария. На улице Ладожской прорвало трубу с холодной водой. Фонтан забил около лицея №73. Когда уроки закончились, зрелище стало местом притяжения для школьников. Причем такой бесплатный аттракцион радовал детей более трех часов. Именно столько пришлось ждать аварийную бригаду.

Радостные возгласы детей и возмущения взрослых с полудня звучали в одном из дворов на улице Ладожской. Причиной стал внезапно забивший из-под земли фонтан. В нескольких метрах от лицея №73 прорвало водопроводную трубу. Столб воды поднялся ввысь на несколько десятков метров. Случившееся настолько обрадовало школьников, что, даже не смотря на осенний холод, они несколько часов резвились в брызгах. Тем временем, местные жители ждали, когда прибудет помощь.

«Позвонила в МКП «Теплоснабжения», «Горводоканал», службу «05» - всем везде сделали заявку, но они между собой никак не могли решить, кто же это все-таки должен ремонтировать. Страшно подумать, что это была бы горячая вода и струя была направлена в нашу сторону», - рассказала жительница дома № 127 по улице Ладожская Ольга Втулкина.

Аварийная бригада смогла приехать на место прорыва только через три часа. За это время двор основательно затопило. Вокруг места прорыва образовались огромные лужи, которые с трудом преодолел даже трактор.

Как сообщили специалисты «Горводоканала», они приехали, как смогли. Такие утечки в Пензе - не редкость. С утра пришлось устранять несколько подобных аварий, а на весь Октябрьский район только три бригады. Объясняют, что фонтан был сильным, потому что труба находится на небольшой глубине, не более двух метров.

Чтобы устранить порыв, пришлось отключить воду в нескольких жилых домах и в лицее №73. Выполнить ремонт пообещали до конца рабочего дня.

Общество

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