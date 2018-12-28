В Пензе у филармонии произошел крупный пожар

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вечером 27 декабря. На улице Новый Кавказ неподалеку от филармонии загорелся дом. В результате деревянное строение вместе с мансардой сгорело полностью. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар тушили 19 сотрудников МЧС с помощью пяти смпецмашин. Причины происшествия выясняются.

В Сети появились фото с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».