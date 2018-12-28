28 декабря 2018, 15:37Происшествия

В Пензе у филармонии произошел крупный пожар

В центре Пензы вспыхнул деревянный дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вечером 27 декабря. На улице Новый Кавказ неподалеку от филармонии загорелся дом. В результате деревянное строение вместе с мансардой сгорело полностью. Пострадавших нет.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар тушили 19 сотрудников МЧС с помощью пяти смпецмашин. Причины происшествия выясняются.

В Сети появились фото с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/news_pnz

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