В Пензе у филармонии произошел крупный пожар

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28 декабря 2018, 15:37Происшествия
В центре Пензы вспыхнул деревянный дом.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вечером 27 декабря. На улице Новый Кавказ неподалеку от филармонии загорелся дом. В результате деревянное строение вместе с мансардой сгорело полностью. Пострадавших нет.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пожар тушили 19 сотрудников МЧС с помощью пяти смпецмашин. Причины происшествия выясняются.
В Сети появились фото с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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