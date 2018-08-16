В Пензе у филармонии потекла «река» – пензячка

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16 августа 2018, 11:33Общество
Жительница Пензы сообщила в Сети, что на улице Суворова течет «река». Причиной, по ее мнению, стал прорыв трубы.
«Напротив филармонии потекла «река». Обнесли территорию у остановки «ул. Пугачева» лентой, но рабочих нет. Интересно, когда чинить собираются, мало того, что горячей воды все лето нет, так еще и холодную из-за этого отключили», - написала она в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
Пост был опубликован в восемь утра, что сейчас происходит на месте, неизвестно. Официальных комментариев получить пока не удалось.
«Народная мудрость: на месте, где положили новый асфальт, в ближайшее время прорвет трубу, и начнутся раскопки», - пошутил подписчик группы Митрофан.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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