В Пензе у филармонии потекла «река» – пензячка

Жительница Пензы сообщила в Сети, что на улице Суворова течет «река». Причиной, по ее мнению, стал прорыв трубы.

«Напротив филармонии потекла «река». Обнесли территорию у остановки «ул. Пугачева» лентой, но рабочих нет. Интересно, когда чинить собираются, мало того, что горячей воды все лето нет, так еще и холодную из-за этого отключили», - написала она в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

Пост был опубликован в восемь утра, что сейчас происходит на месте, неизвестно. Официальных комментариев получить пока не удалось.

«Народная мудрость: на месте, где положили новый асфальт, в ближайшее время прорвет трубу, и начнутся раскопки», - пошутил подписчик группы Митрофан.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».