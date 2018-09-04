В Пензе у дома на ул. Лагерной растет свалка строительного мусора

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04 сентября 2018, 11:03Общество
В Пензе жители ул. Лагерной пожаловались на несанкционированную свалку строительного мусора у дома №8А.
По их словам, ситуация осложняется тем, что с контейнерной площадки давно не вывозят мусор. Все завалено пакетами и отходами.
«Недалеко от дома № 8А по ул. Лагерной с весны образовалась несанкционированная свалка мусора, которая растет с каждым днем. И мусорные контейнеры последние несколько дней не вывозятся. Пожалуйста, помогите решить проблему», - написал он в "Жалобную книгу".
Редакция по обращению сделала официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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