В Пензе у дома на ул. Лагерной растет свалка строительного мусора

По их словам, ситуация осложняется тем, что с контейнерной площадки давно не вывозят мусор. Все завалено пакетами и отходами.

«Недалеко от дома № 8А по ул. Лагерной с весны образовалась несанкционированная свалка мусора, которая растет с каждым днем. И мусорные контейнеры последние несколько дней не вывозятся. Пожалуйста, помогите решить проблему», - написал он в "Жалобную книгу".

Редакция по обращению сделала официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».