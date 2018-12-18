В Пензе у Дома молодежи хотят открыть новый сквер

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18 декабря 2018, 17:59Общество
В ходе совещания 18 декабря глава администрации Пензы Виктор Кувайцев сообщил, что представители студотрядов захотели обустроить сквер. Для этого нужно определить подходящую территорию.
В 2019 году российские студентческие отряды будут отмечать 60-летие. К этой дате члены организации в Пензе решили открыть в городе новый сквер. Согласно одному из вариантов, он будет располагаться около Дома молодежи, сообщили в пресс-службе мэрии.
Виктор Кувайцев отметил, что создание новых и реконструкция существующих скверов будет успешной только при условии активного участия жителей.
«Мы занимаемся, в первую очередь, теми проектами, которые предлагают сами пензенцы. Это гарантия того, что новая зеленая зона не окажется брошенной, что жители будут ее беречь. Таких граждан надо поддерживать», – сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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