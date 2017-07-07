07 июля 2017, 09:39Происшествия В Пензе у детсада дерево рухнуло на машины В Пензе возле детсада накануне, 6 июля, произошло ЧП – огромное дерево упало на две припаркованные рядом машины.

Об этом сообщается в группе «Пенза live» в соцсети «ВК», подписчики прикрепили фото с места событий. Отмечается, что никто из людей не пострадал. К счастью, в этот момент, по словам очевидцев, детей рядом не было.

Стоит отметить, что из-за непогоды сообщения о падениях деревьев поступают достаточно часто. Так, в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» горожане писали о подобном случае во дворе дома №5 по улице Славы и Ударной, 42.

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456274738%2Fwall-118193328_605230