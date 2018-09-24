В Пензе у больниц планируют поставить «теплые остановки»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время оперативного совещания в правительстве 24 сентября предложил поставить возле больниц «теплые остановки».

«Посещали перинатальный центр, детскую больницу, женскую консультацию – не все мамы едут сюда на машинах, почему бы не реализовать проект «теплые остановки», – отметил губернатор.

Он поручил изучить техническую документацию и ход реализации аналогичного проекта в Москве, сообщает пресс-центр облправительства.

«Понятно, что это затраты. Можно на ночь закрывать остановки, ставить под охрану, а утром открывать, чтобы люди не мерзли. Посмотрите, какие лечебные учреждения включить – областную больницу имени Бурденко, шестую больницу, детскую и прочие», – подытожил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».