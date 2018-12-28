В Пензе у бизнесмена «уплыла» скумбрия на полмиллиона рублей

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28 декабря 2018, 16:38Криминал
Пензенский бизнесмен, который занимается продажей замороженной рыбы оптом, стал жертвой мошенничества.
По данным полиции, в одну из суббот ноября пензенец договорился о сделке по продаже трех тонн замороженной скумбрии. На электронную почту бизнесмена поступили копии банковских платежных документов почти на полмиллиона рублей. Сразу проверить, прошел ли платеж, продавец не смог, так как был выходной. Покупатель торопил с доставкой.
«Мужчины договорились о перевозке рыбы из Пензы в Мичуринск, но в пути покупатель изменил место приема товара на Тамбов. На одной из оптовых баз города товар отгрузили, покупатель расплатился с водителем и уехал», - сообщили в пресс-службе управления МВД по Тамбовской области.
Когда наступил понедельник, пензенец узнал в банке, что полученные платежные документы - подделка. На самом деле такой фирмы-покупателя нет. Бизнесмен приехал в Тамбов, где написал заявление в полицию.
В ходе расследования оказалось, что к содеянному причастен 52-летний житель Воронежа, он уже был судим. Мужчину задержали. Он пояснил, что сразу после отгрузки скумбрии в Тамбове рыбу перегрузили в другую машину и перепродали в Саратов.
А отношении воронежца возбудили дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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