В Пензе у библиотеки им. Лермонтова произошло тройное ДТП

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили об аварии на проспекте Строителей. Три автомобиля столкнулись около 8 часов утра 15 августа.

Судя по снимкам, одна из машин довольно сильно пострадала – у отечественного авто разбита вся задняя часть. На данном участке автомобильной дороги затруднено движение. Официальной информации пока нет.

Ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что ночью на улице Ленина произошла серьезная авария с участием «Яндекс.Такси», пишет ИА «Пенза-Пресс».