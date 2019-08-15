В Пензе у библиотеки им. Лермонтова произошло тройное ДТП

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15 августа 2019, 10:32Происшествия
В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили об аварии на проспекте Строителей. Три автомобиля столкнулись около 8 часов утра 15 августа.
Судя по снимкам, одна из машин довольно сильно пострадала – у отечественного авто разбита вся задняя часть. На данном участке автомобильной дороги затруднено движение. Официальной информации пока нет.
Ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что ночью на улице Ленина произошла серьезная авария с участием «Яндекс.Такси», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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15 августа 2019, 12:03В Нижнем Ломове появится цветомузыкальный фонтан
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15 августа 2019, 11:02Сайт «Пенза-Пресс» подвергся DDoS-атаке
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15 августа 2019, 10:01В Заводском районе Пензы автомобиль врезался в дерево
15 августа 2019, 09:31Пензенец вернулся домой и увидел там окровавленный труп