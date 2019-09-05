В Пензе у беспечного рыбака угнали машину

Сотрудники полиции Пензенского района разыскали подозреваемого в угоне автомобиля. С заявлением о происшествии в дежурную часть обратился житель областного центра. Он сообщил, что неизвестные воспользовались ключами, оставленными в замке зажигания.

Владелец Niva Chevrolet чуть не лишился своего транспортного средства. Неизвестные угнали автомобиль буквально на его глазах. Это случилось возле пруда неподалеку от Константиновки, где он работает сторожем. Ночью на лодке мужчина отправился искать самовольно расставленные сети, а машину припарковал у берега.

«На мотор намоталась сеть. Пока ее срезали, я услышал, что к моей сторожке подъехал чей-то автомобиль. Когда с лодки слез, пошел за ними пешком», - рассказал потерпевший Сергей Тинькаев.

Примерно через два километра он обнаружил свою машину в поле у окраины леса. Ее двери были закрыты, а ключи находились в замке зажигания. Мужчина позвонил в полицию. Личность злоумышленника удалось установить в течение нескольких дней.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили лицо причастное к совершению преступления. Им оказался житель Пензы 1973 года рождения. По факту угона отделением дознания отдела МВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - прокомментировала дознаватель УМВД России по Пензенскому района Ольга Шакирзянова.

Мужчина признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.