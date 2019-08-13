13 августа 2019, 14:06Происшествия

В Пензе троллейбус протаранил иномарку. ВИДЕО

Утром 13 августа в Заводском районе Пензы произошла авария, видео с места ДТП появилось в Сети.

На перекрестке улиц Ударная и Циолковская столкнулись троллейбус и автомобиль марки Mazda.


«Авария в Пензе с участием пассажирской машины. У мужчины разбита голова», – написал автор видео в паблике chp_penza соцсети Instagram.

Однако очевидец не уточнил, кем является пострадавшим – одним из водителей или пассажиром. Официальных данных о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 39

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/chp_penza/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ