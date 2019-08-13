В Пензе троллейбус протаранил иномарку. ВИДЕО

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13 августа 2019, 14:06Происшествия
Утром 13 августа в Заводском районе Пензы произошла авария, видео с места ДТП появилось в Сети.
На перекрестке улиц Ударная и Циолковская столкнулись троллейбус и автомобиль марки Mazda.
«Авария в Пензе с участием пассажирской машины. У мужчины разбита голова», – написал автор видео в паблике chp_penza соцсети Instagram.
Однако очевидец не уточнил, кем является пострадавшим – одним из водителей или пассажиром. Официальных данных о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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