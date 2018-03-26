В Пензе трое мужчин за день ограбили четыре магазина

В Пензе тяга троих взрослых мужчин к детским игрушкам может привести их на скамью подсудимых. Всех их полицейские подозревают в серии краж дорогих конструкторов из разных магазинов города.

«Кражи происходили по одному и тому же сценарию. Злоумышленники заходили в магазин детских товаров, в то время, как одни отвлекали внимание продавцов-кассиров, другие выносили коробки с конструкторами, которые прятали в пакеты или проносили в руках. Все четыре преступления были совершены в течение одного дня, по предварительным данным, ущерб, причиненный от злоумышленников, составил более 150 тысяч рублей», - прокомментировал заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области Серафим Пичугин.

Пресечению их незаконной деятельности предшествовала оперативно-следственная работа. Так, выяснилось, что все трое - заезжие гастролеры из Ростовской и Тамбовской областей. Они уже имеют криминальное прошлое. Но постоянная смена адресов не помогла, подозреваемых полиция задержала в Самарской области. В машине были обнаружены похищенные игрушки. На время следствия по открытым уголовным делам вся тройка будет находиться под стражей. В настоящее время следователи прорабатывают ее причастность к похожим преступлениям в других регионах.