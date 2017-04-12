12 апреля 2017, 19:24Криминал В Пензе трое аферистов обманули бабушку на 125 тысяч рублей Пензенские полицейские разыскивают злоумышленников, похитивших у пожилой женщины крупную сумму денег. К пенсионерке неизвестные подошли на улице и обманом втерлись в доверие.

Один из них представился сотрудником банка и сообщил, что учреждение, в котором он работает, проводит распродажу по низким ценам. Чтобы принять участие во мнимой акции, он рекомендовал обратиться к своей напарнице. Незнакомка, в свою очередь, тоже ввела пенсионерку в заблуждение.

«Сказала ей по секрету, что вскоре якобы произойдет дефолт, затем неизвестная спросила, есть ли у собеседницы деньги. Пожилая женщина ответила утвердительно. После этого незнакомка сообщила, что есть возможность получить компенсацию, для чего необходимо принести все имеющиеся денежные средства, но эту информацию необходимо хранить в секрете», - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Злоумышленникам пенсионерка передала 125 тысяч рублей. Приметы разыскиваемых: одной из женщин на вид - 40-45 лет, рост - 170 см, плотное телосложение, лицо широкое, волосы светлые, собраны в пучок, была одета в болоньевую куртку с рисунком в виде разноцветных ромбов; второй женщине на вид - 30-40 лет, рост - 160 см, худощавое телосложение, волосы светлые; мужчине на вид - 30 лет, рост - 160 см, худощавое телосложение, волосы русые, короткие, был одет в черную кожаную куртку и синие джинсы.

В региональном управлении МВД призывают пензенцев быть бдительными при общении с незнакомцами и ни в коем случае не передавать им деньги.

Криминал

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