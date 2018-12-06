В Пензе три важных муниципальных предприятия станут частными

В Пензе в ближайшие годы планируется провести приватизацию трех муниципальных предприятий, выполняющих важную функцию.

Из документов, размещенных на сайте Гордумы, следует, что МУП «Пензгорстройзаказчик» преобразуется в акционерное общество. Его чистые активы на 31 декабря 2017 года составляли 481936 тыс. рублей.

МКП «Теплоснабжение г. Пензы» также станет акционерным обществом. Его чистые активы на тот же период – 419441 тыс. рублей.

СМУП «Пензалифт» преобразится в общество с ограниченной ответственностью (актив – 267221 тыс. рублей), пишет ИА «Пенза-Пресс».