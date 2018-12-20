На квартиры для пензенских медиков выделят 50 млн руб

Дефицит кадров в системе здравоохранения Пензенской области будут решать с помощью новой меры поддержки. Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии посвящения в профессию молодых врачей, которая состоялась в областной филармонии.

Наталью Журавлеву никогда не пугал нелегкий труд врача. Мама, бабушка и тетя всю жизнь посвятили здравоохранению, и девушка решила не отступать от принятых в семье традиций, поступив в медицинский институт. На последних курсах определилась со специальностью, выбор пал на отоларингологию. Уже несколько месяцев успешно лечит маленьких пациентов в областной детской клинической больнице.

«Они все разные, с кем-то надо пошутить, с другими, наоборот, быть серьезнее, некоторых приходится обмануть, чтобы осмотреть, лечить. Но, в целом, очень весело работать, и, самое главное - приятно, когда они потом приходят повторно и благодарят, бегут обниматься, как к другу. От них иная отдача, нежели от взрослых», - сказала она.

Наталья Журавлева и еще свыше 255 молодых специалистов в областной филармонии в торжественной обстановке дали клятву врача. Собравшихся поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В ходе выступления он сообщил о новой мере поддержки.

«Мною принято решение, которые депутаты Законодательного Собрания поддержали на сессии, о выделении в областном бюджете 50 миллионов рублей на приобретении квартир для медицинских работников», - рассказал глава региона.

Главное условие, для того чтобы получить квартиру в собственность - необходимость отработать в медучреждениях региона пять или семь лет, сроки пока уточняются. До этого срока жилье будет предоставляться в аренду.

Дефицит кадров, который несколько лет назад остро стоял в лечебных учреждениях региона, решается, в том числе - путем целевой подготовки специалистов в медицинских вузах. Сейчас обучение проходят свыше 1000 студентов.

«Сегодня существует огромное количество возможностей и искушений, но работать стало напряженнее и намного сложнее. Степень ответственности, информативности, повышения уровня культуры и знания населения стала выше», - отметил министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

В ходе церемонии впервые в регионе вручили новый почетный знак Пензенской области «Медицинская династия». Наградой чествовали представителей трех известных семей: Баулиных, Орловых-Рахматулловых и Шумаковых-Воеводиных.