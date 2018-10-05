В Пензе трех парней подозревают в сбыте фальшивок

В Пензе возбудили уголовное дело по факту хранения и перевозки фальшивых денег.

Следствие установило, что трое парней, двое из которых – несовершеннолетние, в августе купили в Москве 50 поддельных купюр номиналом 5000 руб. Ребята привезли их в Пензу и на протяжении нескольких дней расплачивались фальшивками в барах, кафе, аптеках, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

30 августа полицейские осмотрели квартиру, где жили молодые люди, там обнаружили пять поддельных купюр, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В настоящее время устанавливаются все точки, куда удалось сбыть фальшивки. Трое приятелей находятся под стражей.

В пресс-службе также отметили, что уголовное дело возбудили при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по городу Пензе.