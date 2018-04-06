В Пензе требуют закрыть ТЦ «Триумф» на ул. Суворова

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06 апреля 2018, 17:37Общество
В Железнодорожном районе Пензы прокуратура направила в суд иск с требованием запрета деятельности торгового центра «Триумф».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в нескольких помещениях торгового центра выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности.
Так, на втором этаже в малом торговом зале правого крыла и в бытовом помещении первого этажа в нерабочем состоянии находятся пожарные извещатели. Также в холле первого этажа возле центральной лестницы при включении пожарной тревоги не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, двери эвакуационных выходов невозможно открыть без ключа изнутри. Кроме того, в здании не было документации на системы противопожарной защиты.
По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление о запрете эксплуатации ТЦ «Триумф» до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности.
Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.
Ранее прокуратура потребовала закрыть ТЦ «Урицкий», ТЦ «Мой» и кинокомплекс «Современник», в которых также нашли нарушения пожарной безопасности. Проверки начались после трагедии в Кемерово, где пожар в торговом центре унес жизни 64 человек, среди которых был 41 ребенок, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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