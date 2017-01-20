В Пензе травят домашних собак - горожанка

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20 января 2017, 16:04Общество
В Пензе в Районе Западной и Южной поляны травят домашних собак.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черный список Пенза», пишет телеканал «Экспресс».
«Вчера у меня на глазах ушла за радугу полуторогодовалая любимица семьи! Гуляла во дворе частного дома. Позже во дворе нашли три непонятных капсулы, все действия против отравления не дали результатов», - написала горожанка.
Также местная жительница попросила пензенцев быть бдительными.
«Даже закрытый двор - не гарантия безопасности вашей собаки», - добавила она.
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