20 января 2017, 16:04Общество В Пензе травят домашних собак - горожанка В Пензе в Районе Западной и Южной поляны травят домашних собак.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черный список Пенза», пишет телеканал «Экспресс».

«Вчера у меня на глазах ушла за радугу полуторогодовалая любимица семьи! Гуляла во дворе частного дома. Позже во дворе нашли три непонятных капсулы, все действия против отравления не дали результатов», - написала горожанка.

Также местная жительница попросила пензенцев быть бдительными.

«Даже закрытый двор - не гарантия безопасности вашей собаки», - добавила она.

Общество

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