В Пензе транспортную полицию уличили в искажении данных о преступности

Пензенская транспортная прокуратура проверила достоверность данных о преступлениях, связанных с незаконным приобретением и хранением наркотиков, и выявила полсотни нарушений.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, сотрудники Пензенского линейного отдела МВД РФ на транспорте допустили 52 нарушения, «искажающие социально-криминалистические характеристики преступности». Сведения были скорректированы.

По всему Приволжскому транспортному региону за девять месяцев было выявлено 1,7 тысяч нарушений при учете преступлений. Чаще всего они были связаны с недостоверностью отражения данных о характеристиках преступлений и людях, их совершивших, отметила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова, пишет ИА «Пенза-Пресс».