В Пензе транспортную полицию уличили в искажении данных о преступности

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18 октября 2018, 10:02Криминал
Пензенская транспортная прокуратура проверила достоверность данных о преступлениях, связанных с незаконным приобретением и хранением наркотиков, и выявила полсотни нарушений.
По данным Приволжской транспортной прокуратуры, сотрудники Пензенского линейного отдела МВД РФ на транспорте допустили 52 нарушения, «искажающие социально-криминалистические характеристики преступности». Сведения были скорректированы.
По всему Приволжскому транспортному региону за девять месяцев было выявлено 1,7 тысяч нарушений при учете преступлений. Чаще всего они были связаны с недостоверностью отражения данных о характеристиках преступлений и людях, их совершивших, отметила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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