В Пензе торжественно закрыли вторую смену лагеря «Гвардеец-2»

В Пензе завершилась вторая смена летнего оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2». В течение двух с половиной недель 200 старшеклассников из восьми регионов Поволжья познавали азы военного дела. Этот проект появился по инициативе полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Основная цель - поднять престиж армейской службы.

Почти три недели школы мужества позади. Родители Романа Финаева переживали за сына, но оказалось, что пребывание в необычном лагере пошло на пользу.

«Они проходят что-то вроде курса молодого бойца. Когда звонил, говорил, что интересно, все нравится, несмотря на трудности», - рассказала папа воспитанника лагеря «Гвардеец-2» Анатолий Финаев.

Разбирать автомат, правильно надевать противогаз, маршировать - это далеко не все, чему научились ребята. Свои умения они продемонстрировали в ходе военизированной эстафеты. Победителей, а также отличившихся участников, торжественно наградили в ходе закрытия второй смены лагеря.

За 18 дней ребята познали все стороны военного быта, теоретической и практической подготовки. На память им останутся диплом, фильм, значок юнармейца и уникальные наручные часы с гравировкой «Гвардеец-2018».

Лагерь «Гвардеец» стал юнармейским с 2017 года. Теперь к привычной программе закрытия смены добавилась важная и торжественная церемония - принятие присяги.

Во второй смене спортивную и военную подготовку в Пензе прошли около 200 учащихся 10-11 классов из восьми субъектов Приволжского федерального округа. Сам же проект успешно реализуется шестой год на территории региона и Нижегородской области.

«Эти лагеря прошли более пяти тысяч человек. Приятно отметить, что здесь сейчас присутствуют восемь курсантов, которые прошли в Пензенской области оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец», и сейчас они - действующие курсанты, которые осознанно выбрали профессию», - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.

«Власть должна создавать условия, чтобы организовать досуг детей. Для нас очень важны воспитание патриотизма, гражданственности, культуры и уважения к истории», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В планах организаторов - расширить проект, сделать лагерь круглогодичным или же увеличить в каждой смене количество воспитанников, чтобы еще больше мальчишек смогли прикоснуться к армейской жизни.