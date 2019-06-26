В Пензе торжественно закрыли первую смену лагеря «Гвардеец-2»

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26 июня 2019, 19:21Образование
В Пензе завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2». На базе пензенского артиллерийского инженерного института подготовку проходили 180 человек.
На 18 дней школьники оказались в настоящей армии. Они принимали участие в спортивных состязаниях, полевых выходах и занимались изучением военно-прикладных дисциплин. Ребята признаются: было непросто привыкнуть к такой жизни. Однако опыт им пригодится, ведь многие хотят в будущем связать свою жизнь именно с военной службой.
«Наверное, самым сложным было - играть в спортивные игры против других команд. Старались победить, но в 2019 году не очень удалось. Самым простым, наверное, были пейнтбол и строевая подготовка», - рассказал участник первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» из Пензенской области Сергей Коромин.
На базе пензенского артиллерийского института проходили подготовку юноши из Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, республик Башкортостан, Мордовии и Татарстана.
«Тот, кто сумел преодолеть себя и показать свои лучшие качества, кто понял, что такое дружба и Родина, может считаться настоящим гвардейцем. Дни, проведенные в лагере, - это серьезный шаг в становлении вашего характера, ваших ценностей и убеждений. Сегодня стране особенно нужны честные, смелые, умные и ответственные люди», - сказал заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Игорь Паньшин.
На закрытии первой смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» юноши пробежали военную эстафету. В забеге на плацу артиллерийского института участвовали команды трех рот, сформированных из представителей разных регионов.
Определились победители и в общем зачете сборных. Третье место заняла сборная Ульяновской области, вторыми стали ребята из Саратовской, а золотые медали завоевала команда из Самарской.
«В эту смену набрали очень много спортсменов. Мы заняли первое место по футболу и два третьих - по баскетболу и волейболу. Одержали победу в общем зачете, это было для всех неожиданностью, потому что мы не рассчитывали подняться выше третьего места», - рассказал участник первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» из Самарской области Денис Силимкин.
Всем участникам вручили дипломы и памятные часы. Кроме того, ребята принесли клятву и с этого дня могут официально носить звание юнармейца.
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