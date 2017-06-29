В Пензе торжественно закрылась первая смена лагеря «Гвардеец-2»

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29 июня 2017, 20:10Общество
В Пензе состоялась церемония закрытия первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2». Юноши прошли торжественным маршем по плацу филиала «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева» Минобороны России.
«За время, проведенное в стенах училища и на полевых выходах, вы сумели соприкоснуться с бытом военнослужащих Российской армии, изучить новые образцы техники, в спортивных соревнованиях постичь радость побед и горечь неудач. Но, самое главное, - вы сумели закалить мужской характер, который в дальнейшем в вашей жизни поможет определиться с выбором профессии», - сказал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин.
В первой смене приняли участие делегации из восьми регионов Приволжского федерального округа, а также подростки из Луганска.
На церемонии закрытия смены юношей посвятили в юнармейцы. Все участники произнесли торжественную клятву и вступили в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения.
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