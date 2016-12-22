22 декабря 2016, 14:45Образование В Пензе торжественно поздравили Семена Резника с 75-летием Цветы, награды и много добрых слов. В университете архитектуры и строительства чествовали профессора, доктора экономических наук Семена Резника. В честь 75-летия «пензенского Ломоносова», так называют его близкие, устроили большое торжество.

К своему 75-летию Семен Резник подошел с солидным багажом достижений: профессор имеет степень доктора экономических наук, за его плечами - тысячи научных работ. Впрочем, и для семьи юбиляр всегда находит время.



«Он ежедневно делает зарядку, занимается спортом в силу своих возможностей. Это позволяет держать себя в тонусе, но он очень много работает, наверное, в этом тоже залог его хорошего настроения и самочувствия», - отметила супруга Семена Резника, профессор, доктор экономических наук Галина Резник.



«Во-первых, мне приносит удовлетворение педагогическая, управленческая деятельность. Во-вторых, дела в семье: у нас большая семья, появился пятый внук. И, в-третьих, какая-то система в жизни. В моем возрасте, если нет системы, дачи и водных процедур, то все это будет сложно выдержать», - рассказал профессор, директор Института экономики и менеджмента ПГУАС Семен Резник.

Под руководством Семена Давыдовича выросли 30 кандидатов наук, двое из которых позже получили докторскую степень. Награда за многолетнюю работу - почетный знак «Во славу земли Пензенской». Вручил его виновнику торжества зампред областного правительства Олег Ягов.



Поздравить юбиляра со всей страны приехали коллеги, друзья, выпускники. Для кого-то 75 - дата, когда пора подводить итог. Но Семен Резник еще полон идей, которые планирует воплотить в жизнь уже в ближайшее время.

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