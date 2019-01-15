В Пензе торжественно отметят 30-летие вывода войск из Афганистана

В Пензе готовятся к празднованию (0+) 30-летия вывода войск СССР из Афганистана. Последняя колонна ограниченного контингента советских войск покинула территорию этой страны 15 февраля 1989 года. Через месяц торжественные мероприятия (0+) пройдут по всей России. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. Как годовщину отметят в Пензенской области, обсудили на заседании в региональном правительстве.

Эта война длилась девять лет, один месяц и 19 дней. Конфликт на территории Демократической Республики Афганистан стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат. Войска СССР были введены туда в декабре 1979 года - для поддержки правительственных сил и снижения опасности на южных рубежах Советского Союза. А вывод войск до сих пор называют одной из крупнейших военных операций после Второй мировой войны. 150 тысяч солдат и офицеров вместе с техникой надо было провести на север всего лишь по двум дорогам и без потерь. Последние боевые колонны пересекли «Мост Дружбы» в Афганистане 15 февраля 1989 года - 30 лет назад.

Этот день по всей стране отметят торжественными мероприятиями. В Пензе годовщину отпразднуют на нескольких площадках.

«Учреждения культуры закреплены за всеми позициями, среди них - мемориальный «Разорванная звезда», Монумент воинской и трудовой Славы, и, конечно, готовим большое мероприятие у мемориала «Афганские ворота», - рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

У «Афганских ворот» проведут шествие с фотографиями воинов-интернационалистов, это инициатива пензенского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». К шествию планируют привлечь школьников.

«Мы подумаем, как их выставить, чтобы это было более наглядно. То есть, чтобы были видны не только мемориальные плиты, но и фотографии воинов», - сказал председатель пензенского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

У всех мемориалов пройдут митинги с возложением цветов и минутой молчания. Также организаторы планируют подготовить тематические выставки фотографий и картин. Завершится все праздничным концертом (0+). Он пройдет в киноконцертном зале «Пенза».

«Планируется торжественная часть с выносом знамени и чествованием почетного караула под гимн России, выступление почетных гостей. Второй блок будет посвящен памяти земляков-пензенцев, которые погибли в период проведения данной кампании», - рассказал заместитель культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

В Афганской войне приняли участие 5197 уроженцев региона. Домой не вернулись 134.