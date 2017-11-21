21 ноября 2017, 19:57Общество В Пензе торжественно открыли Свердловский мост В Пензе 21 ноября торжественно открыли Свердловский мост после масштабной реконструкции. Оценили современный стратегический дорожный объект, который соединяет две части полумиллионного города, министр транспорта страны Максим Соколов и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Почти год тысячи автомобилистов и жителей микрорайона Пенза-3 ждали окончания реконструкции Свердловского моста. И вот движению дан старт. Первым по путепроводу прошел кортеж спецтехники и ретро-автомобилей, ведь завершились работы в год полувекового юбилея инженерного сооружения.

«Сегодня, действительно, - праздник, и таких праздников в Пензенской области становится все больше. Область является лидером по решению целого ряда задач, связанных с инфраструктурным строительством и теми проектами, которые сегодня реализуются по поручения президента РФ», - отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

После реконструкции Свердловский мост стал шире на три метра за счет разделительных полос и полос безопасности. Для пешеходов обустроили тротуары. Инженерные коммуникации тоже полностью заменили.

Дорожникам, трудившимся на объекте днем и ночью, вручили благодарности министра транспорта России, полпреда президента в Приволжском Федеральном округе и почетные грамоты губернатора.

«Начинали с самого низа, заменяли балки, асфальт. Самому сложно оценить, но я думаю, что на «отлично» все сделано без эксцессов», - рассказал электрогазосварщик ОАО «Автодорога» Владимир Ушал.

Министр транспорта России Максим Соколов отметил, что реализовать масштабный проект в столь короткие сроки удалось за счет средств от госсистемы «Платон». Пензенский регион получил 395 миллионов рублей.

«Всего в стране было сделано за два года порядка 300 мостов и путепроводов и 1700 километров дорог. Кстати, в Пензенской области в 2017 году был введен еще один объект в Каменке за счет средств системы «Платон», - сказал министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

За 2017 год в нормативное состояние привели 63% региональных автодорог, и этот показатель является лучшим в Приволжском федеральном округе. Второе место у региона - по ремонту муниципальных дорог. Вместе с тем, работы еще много.

«Конечно, мы будем изыскивать средства на ремонт дорог. Но главная задача, которая сегодня стоит перед нами, - привести областные и муниципальные дороги в нормативное состояние. Мы над этим работаем и сделали заметный шаг при поддержке федерального бюджета», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

С 21 ноября Свердловский мост официально открыт. Теперь проезжая часть доступна для движения легкового и общественного транспорта.

Общество

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