10 ноября 2017, 19:47Общество В Пензе торжественно открыли «Сквер полярников» В Пензе увековечили память земляков, связавших свою жизнь с исследованиями полярных широт. С инициативой обустройства новой городской зоны отдыха еще летом выступило региональное отделение Русского географического общества. На протяжении нескольких месяцев территорию на улице Володарского благоустраивали и 10 ноября «Сквер полярников» был торжественно открыт.

Сейчас и не скажешь, что эта территория в историческом центре Пензы была заброшена. Новый сквер на улице Володарского посвятили покорителям полюсов. На торжественное открытие площадки из Парижа прибыл исследователь Мирового океана Алексей Сузюмов. Для него приезд в город - шанс увидеть место, где родился его отец - полярный исследователь и писатель Евгений Сузюмов.

«Мой отец говорил, что он плавал по всем океанам и посетил все континенты. Для 60-х годов это, конечно, была редкость. То, что открыли на школе доску моему отцу и сделали сквер - это замечательно!» - поделился эксперт ЮНЕСКО по геоэкологическим исследованиям Алексей Сузюмов.

К открытию «Сквер полярников» готовили несколько месяцев - вывозили мусор, укладывали плитку, устанавливали бордюрный камень. Специалисты подготовили интересные факты о пензенцах-исследователях Арктики и Антарктики и оформили специальный стенд. И, пожалуй, самым сложным стал выбор арт-объекта. С тем, как должен выглядеть памятник, определись не сразу.

«Если мы хотим говорить о море, океанах и развитии этих территорий, то надо надо выбирать оптимальный символ. Мы обратились к нашим друзьям полярникам, они порекомендовали якорь», - отметил почетный полярник Павел Зайдфудим.

Поприветствовать пензенцев и поздравить их с появлением новой уникальной зеленой зоны в Сурский край приехал Михаил Малахов - за его плечами десятки экспедиций на Аляску, Северный Полюс и Антарктиду.

«Желаю, чтобы, прежде всего ученые, краеведы изучали тему «Пенза и путешествия». На примере Загоскина, по следам которого я прошел по Аляске 1000 километров, могу сказать, что у вас замечательные корни. Ищите и рассказывайте об этом молодым людям. А всех молодых пензяков призываю - путешествия это замечательно! Не пожалеете», - сказал он.

Инициаторы создания сквера, который увековечил память о пензенцах, связавших жизнь с исследованиями полярных широт, - представители регионального отделения Русского географического общества. Поддержали идею в городской администрации. Возрождение и создание малых парковых зон для города уже стало доброй традицией.

«В 2016 году мы открыли «45 меридиан» на Кулакова, сквер «Бессмертный полк», создали сквер «Семейный», думаем о том, чтобы создать сквер «100-летию пензенского футбола», - рассказал первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков.

Шефство над «Сквером полярников» взяли воспитанники гимназии №4. Обустраивать территорию еще продолжат - здесь должны установить еще три стальные инсталляции, рабочее название будущей архитектурной композиции – «Колючая Арктика».

Общество

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