13 июня 2017, 15:28Общество В Пензе торжественно открыли сквер «45-ый меридиан» 45 градусов, ноль минут и ноль секунд, эти координаты проходят по территории Пензы между домами на пересечении улиц Кулакова и Пушкина. В рамках празднования 354-го дня рождения города открылся новый сквер, которому дали символическое название «45-й меридиан».

В Пензе появилась новая зеленая зона. Небольшой участок земли на пересечении улиц Кулакова и Пушкина еще в советские времена был местом притяжения для жителей ближайших домов. Здесь были фонтан и скульптура, рядом с которыми гуляли взрослые и дети. Со временем территория пришла в упадок.

«Я прохожу каждый день по этому скверу. И возмутительно, что расколотые пивные бутылки и даже наркотические шприцы находили здесь. Это ужасно», - отметил председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Обновленный сквер получил название «45-й меридиан». Координата 45 градусов восточной долготы проходит именно здесь. Долгие годы информация о ней была засекречена, однако теперь это место стало достопримечательностью всего Приволжья.

С инициативой создания зеленой зоны выступило пензенское отделение Русского географического общества. С помощью гражданского общества мы реализовали эту идею», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Заброшенную территорию реанимировали в рекордные сроки. Пешеходные дорожки на территории сквера замостили тротуарной плиткой, заменили бордюрный камень. Сухие ветки деревьев обрезали и разбили клумбы. Украшением сквера стала инсталляция, созданная пензенскими художниками. Новая зеленая зона пришлась горожанам по душе.



В формировании комфортной городской среды может принять участие любой житель Пензы. С просьбами о создании зеленых зон можно обращаться в городское управление ЖКХ. Коллективная заявка должна соответствовать двум основным критериям: территория должна быть общедоступной и соответствовать определенной тематике.

Общество

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