В Пензе торжественно открыли сквер «45-ый меридиан»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 июня 2017, 15:28Общество
45 градусов, ноль минут и ноль секунд, эти координаты проходят по территории Пензы между домами на пересечении улиц Кулакова и Пушкина. В рамках празднования 354-го дня рождения города открылся новый сквер, которому дали символическое название «45-й меридиан».
В Пензе появилась новая зеленая зона. Небольшой участок земли на пересечении улиц Кулакова и Пушкина еще в советские времена был местом притяжения для жителей ближайших домов. Здесь были фонтан и скульптура, рядом с которыми гуляли взрослые и дети. Со временем территория пришла в упадок.
«Я прохожу каждый день по этому скверу. И возмутительно, что расколотые пивные бутылки и даже наркотические шприцы находили здесь. Это ужасно», - отметил председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Обновленный сквер получил название «45-й меридиан». Координата 45 градусов восточной долготы проходит именно здесь. Долгие годы информация о ней была засекречена, однако теперь это место стало достопримечательностью всего Приволжья.
С инициативой создания зеленой зоны выступило пензенское отделение Русского географического общества. С помощью гражданского общества мы реализовали эту идею», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Заброшенную территорию реанимировали в рекордные сроки. Пешеходные дорожки на территории сквера замостили тротуарной плиткой, заменили бордюрный камень. Сухие ветки деревьев обрезали и разбили клумбы. Украшением сквера стала инсталляция, созданная пензенскими художниками. Новая зеленая зона пришлась горожанам по душе.
В формировании комфортной городской среды может принять участие любой житель Пензы. С просьбами о создании зеленых зон можно обращаться в городское управление ЖКХ. Коллективная заявка должна соответствовать двум основным критериям: территория должна быть общедоступной и соответствовать определенной тематике.
13 июня 2017, 20:01В экокомплексе «Казеевка» прошел семейный праздник
13 июня 2017, 19:54«РенКапСтройПенза» отмечает десятилетие
13 июня 2017, 19:42«Дом.ru» устроил для пензенцев шоу с участием мультгероев
13 июня 2017, 19:38В Кузнецке открыли обновленную Доску почета
13 июня 2017, 19:33В Пензе вручили паспорта РФ уроженцам иностранных государств
13 июня 2017, 19:27На День города в Кузнецке выступил известный дуэт
13 июня 2017, 19:19В Пензе председателем Общественной палаты избран Владимир Подобед
13 июня 2017, 19:15В Пензе задержали иногородних наркосбытчиков