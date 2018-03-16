В Пензе торжественно открыли SECON-2018

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16 марта 2018, 13:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поприветствовал учатсников и гостей IT-конференции SECON, которая открылась 16 марта.
«Президент обратил внимание на то, что развитие качества жизни связано с технологическим прорывом, а он не может быть осуществлен без IT-технологий. Технологии развиваются стремительно и без них невозможно развивать экономику.
Для нас важно, чтобы программы, по которым работают на предприятиях, были отечественные, поэтому надо обращать особое внимание на подготовку IT-специалистов. Нужна особая программа, надо выделять дополнительные средства на эти цели, чтобы ребята могли получить достойные знания и смогли применять их в нашем регионе», - отметил Иван Белозерцев и пожелал всем участникам плодотворной и успешной работы.
Куратор программного комитета SECON Максим Семенки напомнил, что лейтмотивом конференции стала «Индустрия 4.0».
«На сегодняшнее мероприятие мы пригласили не только разработчиков, но и представителей бизнеса, чтобы понять, как наши проекты могут воплотиться в жизнь», - сказал он.
Гостям также показали фильм о развитии IT-отрасли в регионе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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