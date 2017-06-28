28 июня 2017, 17:56Общество В Пензе только 30% бизнесменов добровольно убирают незаконные баннеры Пензенские улицы освобождаются от рекламных щитов, стендов и баннеров. Городская рекламная служба убрала более 150 конструкций, которые установлены в Пензе без разрешения властей.

Большие и яркие рекламные вывески привлекают внимание простых прохожих и пензенской рекламной службы. Чтобы установить такую конструкцию, необходимо получить разрешение, в ином случае на своем месте она провисит не долго.

Владельцы одного из пензенских ломбардов решили закрыть глаза на правила. Городская рекламная служба ведет реестр подобных конструкций. За каждым районом города закреплен специалист, который проводит ежедневный мониторинг наружной рекламы.

«Мы проводим рейды по выявлению незаконной рекламы. Плюс ко всему отдельно выявляем незаконные информационные вывески на фасадах зданий, которые не соответствуют правилам благоустройства города», - рассказал директор рекламной службы г. Пензы Алексей Никулин.

С начала года более150 незаконных конструкций были демонтированы пензенской рекламной службой. Однако у предпринимателей всегда есть шанс самостоятельно убрать рекламу.



«Определенное время дается предпринимателю на исправление нарушений. У него два пути: либо демонтировать данную рекламную конструкцию, либо оформить. 30 дней — вполне реальный срок, в который предприниматель может решить вопрос. Если этого не происходит, мы приезжаем и демонтируем данную рекламную конструкцию», - пояснил заместитель директора рекламной службы г. Пензы Константин Кузнецов.



По словам экспертов, только 30% пензенских предпринимателей добровольно убирают свою рекламу. Чаще всего возмещение расходов на демонтаж незаконно установленной конструкции происходит через суд. После этого собственник может заполучить свой баннер обратно, но вернуть его на прежнее место сможет, только получив разрешение.

Общество

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