В Пензе только 30% бизнесменов добровольно убирают незаконные баннеры

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 июня 2017, 17:56Общество
Пензенские улицы освобождаются от рекламных щитов, стендов и баннеров. Городская рекламная служба убрала более 150 конструкций, которые установлены в Пензе без разрешения властей.
Большие и яркие рекламные вывески привлекают внимание простых прохожих и пензенской рекламной службы. Чтобы установить такую конструкцию, необходимо получить разрешение, в ином случае на своем месте она провисит не долго.
Владельцы одного из пензенских ломбардов решили закрыть глаза на правила. Городская рекламная служба ведет реестр подобных конструкций. За каждым районом города закреплен специалист, который проводит ежедневный мониторинг наружной рекламы.
«Мы проводим рейды по выявлению незаконной рекламы. Плюс ко всему отдельно выявляем незаконные информационные вывески на фасадах зданий, которые не соответствуют правилам благоустройства города», - рассказал директор рекламной службы г. Пензы Алексей Никулин.
С начала года более150 незаконных конструкций были демонтированы пензенской рекламной службой. Однако у предпринимателей всегда есть шанс самостоятельно убрать рекламу.
«Определенное время дается предпринимателю на исправление нарушений. У него два пути: либо демонтировать данную рекламную конструкцию, либо оформить. 30 дней — вполне реальный срок, в который предприниматель может решить вопрос. Если этого не происходит, мы приезжаем и демонтируем данную рекламную конструкцию», - пояснил заместитель директора рекламной службы г. Пензы Константин Кузнецов.
По словам экспертов, только 30% пензенских предпринимателей добровольно убирают свою рекламу. Чаще всего возмещение расходов на демонтаж незаконно установленной конструкции происходит через суд. После этого собственник может заполучить свой баннер обратно, но вернуть его на прежнее место сможет, только получив разрешение.
28 июня 2017, 19:46Пензенцев с 1 июля ждет повышение тарифов за услуги ЖКХ
28 июня 2017, 19:31В Пензе в рамках фестиваля субкультур горожане сдали нормы ГТО
28 июня 2017, 19:25Пензенские школьники ознакомились с экспозицией морского собрания
28 июня 2017, 19:12В Пензе более 50 автоинспекторов стали донорами крови
28 июня 2017, 19:04В Пензе задержали двух распространителей наркотиков
28 июня 2017, 18:01Два пензенских проекта признали лучшими на форуме «iВолга»
28 июня 2017, 17:56В Пензе только 30% бизнесменов добровольно убирают незаконные баннеры
28 июня 2017, 17:51Пензенские студенты расчистили набережную реки Суры