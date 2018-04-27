В Пензе тестируют приложение для вызова и отслеживания машин «скорой»

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27 апреля 2018, 19:16Общество
Жители Пензенской области одними из первых в России смогут вызывать «скорую помощь» через приложение в смартфонах. Программа позволит не только оперативно оформить заявку, но и следить за прибытием медиков к больному.
Скачать и установить программу на смартфон можно будет в самое ближайшее время. Первыми ее преимущества смогут оценить владельцы аппаратов на платформе Android.
«Приложение сделано для операционной системы Android версий четыре и выше, сейчас оно проходит тестирование. В дальнейшем планируется разработка и под iOS», - рассказал представитель компании разработчика приложения Сергей Лахвич.
Перед использованием необходимо внести паспортные данные. Там же можно указать номер полиса обязательного медицинского страхования для дальнейшей идентификации пациента.
«Дальше, при нажатии кнопки вызова, происходит соединение с диспетчером «скорой помощи», которая проводит опрос и оформляет вызов, после этого пользователю будет доступна информация о передвижении бригады до указанного адреса», - объяснил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.
Пользователям приложения будет предложено оценить качество работы бригады медиков по пятибалльной шкале, а также насколько они удовлетворенны общением с диспетчером, и смогут отметить в течение какого времени к ним прибыла «скорая помощь».
«Все будет фиксироваться не только в документации, но в приложении пациента. Прозрачность процедуры будет являться критерием для качественного оказания медицинской помощи», - отметила начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.
Пока приложение работает в тестовом режиме, а с 1 июня будет доступно для всех желающих. Данным новшеством пензенцы смогут воспользоваться одними из первых в стране.
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