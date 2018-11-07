07 ноября 2018, 17:08Общество

В Пензе территорию школы превратили в пивнушку

Пензенец возмущен горожанами, которые выпивают на улице и оставляют после своего «застолья» мусор.

Об этом мужчина написал в группе «Черный список. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

«В черный список - таких …, которые пьют на территории школ, да еще и не убирают за собой! Даже противно становится», - написал он.

Некоторые пензенцы отметили, что такая картина наблюдается практически около каждого учебного заведения после выходных.

Горожане уже не первый раз жалуются на распитие алкоголя в местах пребывания детей. Так, пензячка опубликовала фотографии гор мусора на детской площадке на улице Суворова, такое безобразие осталось после празднования 9 мая, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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