В Пензе тепло поступило в 74% школ

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29 сентября 2017, 15:32Общество
В Пензенской области продолжают подключать к отоплению социальные объекты и дома.
По данным на 11 часов 29 сентября по пуску тепла, в регионе включили 79,1% источников теплоснабжения. Так, батареи нагрелись в 70,7% медучреждений, в 74,4% школ, в 76,3% детских садов, в 67,9% спортивных сооружений и в 58,1% учреждений культуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В городе к источникам теплоснабжения подключили 796 домов», - сообщает пресс-служба управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
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