В Пензе телевизионщики сыграли в шахматы с воспитанниками «Белой ладьи»

Телеведущих вызвали в Центр культуры и досуга на битву умов. Инициатором интеллектуального поединка выступил шахматный клуб «Белая ладья».

«Идея соревнования возникла спонтанно, очень хотелось организовать в клубе праздник. Думали-думали, в голову приходили разные идеи, в итоге решили, а почему бы не пригласить на товарищескую встречу телеканал «Экспресс». Ребята были очень довольны», - рассказала руководитель шахматного клуба «Белая ладья» Центра культуры и досуга Пензы Ольга Кузнецова.

Такая товарищеская встреча для работников «Экспресса» - первый опыт. Ведущая программы «События» (16+) Светлана Демина вовсе не умела играть в шахматы, но чтобы принять участие в турнире, выучила правила и тренировалась каждый день перед большой игрой.

«Сколько не играла в шахматах, всегда проигрывала, правда, один раз победила на легком уровне в приложение на телефоне, но это не считается. На этом турнире мне умудрились буквально минут за пять поставить шах и мат», - рассказала она.

А вот корреспондент новостей и ведущий утренней рубрики «Вокруг спорта» (16+) Петр Голубев увлекался шахматами в детстве и даже имеет разряд.

«Занимался несколько лет, но, правда, так и не достиг каких-то особых успехов, терпения не хватило, наверное. Остановился на четвертом детском разряде, это самый низкий, но что-то еще помню», - признался он.

Одним из лучших игроков этой встречи стал девятилетний Сережа Прокофьев. Он обыграл трех сотрудников телеканала «Экспресс».

«И шах, и мат ставил. Мне нравится ходить ферзем, ладьей, конем и слоном, ну и пешками немного», - сказал он.

Шахматный клуб «Белая ладья» существует в Пензе почти четыре года. Сейчас в нем занимаются 25 человек, большинство из которых - люди с ограниченными возможностями здоровья. Клуб развивается благодаря поддержке меценатов. В этот раз спонсором товарищеской встречи стала компания CITYLIFE.

«Миссия компании - улучшить качество жизнь каждого человека, в том числе - мы не могли обойти стороной людей с ограниченными возможностями. Именно поэтому наша компания выступила в виде благотворителей. Мы подготовили подарки для всех участников встречи, а также предоставили инвентарь, необходимый для работы шахматного клуба «Белая ладья», - рассказали партнеры компании CITYLIFE Ирина Куляскина и Александр Разуваев.

В этой битве на черно-белых полях победила дружба. Стороны договорились встретиться еще раз, теперь уже на телеканале «Экспресс». Для участников шахматного клуба «Белая ладья» проведут экскурсию по медиахолдингу.