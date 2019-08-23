В Пензе таксиста задержали за наркотики

«В ходе осмотра из транспортного средства, на котором задержанный осуществлял свою трудовую деятельность, было изъято 14 закладок, которые задержанный приготовил к дальнейшему сбыту. В настоящее время он заключен под стражу, дал признательные показания», - рассказал Алексей Власов, заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения

свободы сроком до 20 лет.