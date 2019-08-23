В Пензе таксиста задержали за наркотики

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25 августа 2019, 13:43Криминал
Наркозакладчик был задержан сотрудниками полиции в Пензе. 21-летний уроженец Неверкинского района, работавший водителем такси, имел незаконный дополнительный заработок.
«В ходе осмотра из транспортного средства, на котором задержанный осуществлял свою трудовую деятельность, было изъято 14 закладок, которые задержанный приготовил к дальнейшему сбыту. В настоящее время он заключен под стражу, дал признательные показания», - рассказал Алексей Власов, заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения
свободы сроком до 20 лет.
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