В Пензе таксист спас пенсионерку от телефонного мошенника

Звонок из полиции застал пензенскую пенсионерку врасплох. Женщине сообщили, что ее сын стал участником драки и теперь находится под стражей. 30000 рублей помогли бы вызволить его из заключения и прекратить разбирательство. Она, не раздумывая, согласилась на это условие, даже не заподозрив, что ей звонит мошенник.

«Через некоторое время к ней приехал мужчина, который взял у нее данную сумму. Им оказался местный житель 1958 года рождения, который в этот день занимался частным извозом, ему также поступил звонок от неизвестного, который за вознаграждение попросил его проехать якобы к его матери и забрать обозначенную сумму», - рассказала дознаватель ОП №2 УМВД России по Пензе Марина Моисеева.

Женщина передала деньги, однако, в руки злоумышленника они так и не попали. У таксиста возникли подозрения по поводу правдивости истории его собеседника. Подъехав к банкомату, водитель решил проверить, не стал ли он невольным соучастником мошенничества. Он сказал злоумышленнику, что аппарат не принимает пятитысячные купюры, но тот не сдавался, и предложил таксисту оставить себе одну банкноту, если он доберется до банка. Это развеяло последние сомнения мужчины в том, что звонит мошенник. Таксист развернулся и вернул деньги пенсионерке.

Сотрудники полиции пытаются установить личность злоумышленника. Ему грозит обвинение в мошенничестве.