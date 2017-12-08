В Пензе таксист совершил запрещающий маневр и создал помеху на дороге

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08 декабря 2017, 14:07Общество
В Сети появилась видеозапись с нарушением ПДД водителем такси на проспекте Победы в Пензе.
Видео разместил пользователь в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора поста, инцидент произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Урожайной. На кадрах видно, как такси встало на дороге, чтобы повернуть налево, где данный маневр запрещен. При этом машина создала помеху для движения других транспортных средств: автомобили были вынуждены объезжать такси, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Решил повернуть налево, где данный маневр запрещен. Попутные водители останавливались, желали счастливого пути ему», - написал очевидец.
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