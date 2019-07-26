В Пензе такси прокатило мужчину на крыше. ВИДЕО

На кадрах видно, как по дороге едет автомобиль с логотипом такси. На крыше авто лежит мужчина. Судя по голосам снимающих действо, кисть человека зажало дверью.

Пользователи посчитали, что это постановочная съемка. Но даже если это розыгрыш, водителю транспортного средства за перевозку пассажира вне салона может грозить штраф, пишет ИА «Пенза-Пресс».