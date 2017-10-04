04 октября 2017, 11:34Общество В Пензе «Т Плюс» планирует завершить ремонт на теплосетях к 6 октября Вице-мэр Пензы Юрий Ильин провел заседание штаба по пуску тепла в городе.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, по состоянию на 18 часов 3 октября, отапливаются 117 объектов здравоохранения из 128 (91%), 12 объектов комитета физкультуры (71%). Из 59 объектов управления культуры отапливается 54, или 83%. Объекты образования обеспечены теплом на 93%, также теплоноситель поступил в 14 объектов соцуправления, пять учреждений минтруда, 12 – минспорта и 18 – минобра. Что касается жилого фонда, то за последние семь дней с начала отопительного сезона тепло подано в 2685 домов из 3032, или в 89%.

Капремонт на теплосетях ПАО «Т Плюс» продолжается, работы будут завершены к 6 октября. При этом представитель компании затруднился дать внятные ответы на вопросы зампреда правительства региона Дмитрия Семенов о причинах срыва сроков ремонта теплосетей, несоблюдения технологии укладки трубопроводов, сроков затвердевания бетона и проведения анализа сварочных швов не в полном объеме.

«Постоянное нарушение строительных норм и правил подрядчиком ПАО «Т Плюс» привело к ситуации на улице Циолковского, где по несколько раз в году раскапывали асфальт, да и в других местах так же. Примеров таких можно привести много. Вы растрачиваете денежные средства жителей города, которые они платят за потребленные ресурсы, нарушаете благоустройство улиц, разрушая асфальтовое покрытие городских дорог и тротуаров, зеленые зоны. Откуда такая безответственность?» - поинтересовался он.

Заслушав отчет о ликвидации порывов на тепломагистралях по улицам Куйбышева, Чаадаева, 8 Марта, К. Маркса и Бекешской, Юрий Ильин напомнил представителям ресурсоснабжающих организаций об ответственности за срыв сроков, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Весь город наблюдал, как ПАО «Т Плюс», разрыв улицу Пушкина, практически несколько месяцев не вела там работ. Жители сидели без горячей воды. А теперь сидят без тепла, и при этом директор Мордовского филиала ПАО "Т плюс" Александр Суслов сообщает пензенцам, какие огромные денежные средства компания вложила в ремонт сетей в Пензе. ПАО «Т Плюс» нужно просто работать», - подчеркнул он.

Общество

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