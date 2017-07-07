07 июля 2017, 17:39Общество В Пензе супружеские пары наградили медалями «За любовь и верность» В здании областной филармонии наградили супружеские пары, которые прожили вместе как минимум четверть века. Медали «За любовь и верность» получили 70 семей из Пензенской области. Награждение прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Двое детей, четверо внуков, уютный дом и атмосфера полного понимания - эти богатства почти за полвека совместной жизни успела создать семья Гребенщиковых. Клавдия Алексеевна вспоминает, как оставила свою работу фармацевта и поехала за любимым в Бековский район. Однако о прошлом не жалеет, ведь она отдала свое сердце настоящему мужчине.

«Беречь надо. Мы, мужчины, - только производители, работаем, обеспечиваем. А женщина — очаг, семья, основа. Это ее заслуга, что мы так долго вместе. Она очень бережливая, очень умная у меня женщина», - сказал обладатель медали «За любовь и верность» Виктор Гребенщиков.

«Уступаем друг другу, слышим друг друга, помогаем во всем. Так вот тихонечко живем», - поделилась Клавдия Гребенщикова.



70 супружеских пар со всей Пензенской области наградили медалями «За любовь и верность». Самые юные семьи отпраздновали серебряную свадьбу, а самые опытные — золотую.



«В жизни бывает всякое. Но именно тех супружеских пар, которые поддерживают друг друга, которые любят, понимают, стремятся сохранить семью, всегда хорошая перспектива, рождаются прекрасные, хорошие дети», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Любовь и верность передаются по наследству, в этом уверена мама пятерых детей Ольга Ефремова. Сегодня чествуют ее родителей, которые стали настоящим примером для всех поколений семьи Ивашкевич.

«Главной созидательной силой в семье является любовь. Но есть еще и движущая сила - это трудолюбие. И всегда трудолюбием сохраняется семья, это все дети впитывали с молоком матери», - высказала мнение обладательница медали «Материнская доблесть» II и III степени Ольга Ефремова.

Награждение прошло в преддверии Дня семьи, любви и верности. Праздник, по традиции, отмечают в день памяти святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака в православной традиции.

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