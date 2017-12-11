11 декабря 2017, 19:31Общество В Пензе родственники должника вернули судебным приставам деньги Судебные приставы приехали в Цыганский поселок в Пензе арестовывать имущество, но описывать ковры и телевизоры не пришлось. Погашение долга взяли на себя родственники и знакомые должника.

Как это часто бывает в данном жилом секторе, судебных приставов встречали соседи не только по дому, но и по улице. А самого должника дома не было. Да и оказалось, что дом и все, что в нем, - вовсе не его.

Пускать внутрь представителей государства никто не собирался. По словам родственников, хозяйки дома нет, а без нее разговора не получится. Кто-то из соседей, несмотря на целый отряд приставов, предложил обращаться в суд. Но в суд уже обратились сотрудники банка, в котором был взят автокредит на 200 с лишним тысяч рублей. Находящуюся в залоге машину уже изъяли, остаток долга - 85 тысяч - суд определил вернуть, арестовав имущество.

«Должник ничего не оплачивал, его несколько раз предупреждали, писались письма, в связи с этим банк обратился в суд, сейчас достигнута устная договоренность ждем, что все оплатят», - сказала сотрудник банка Татьяна Зуева.

Все оплатить пообещали знакомые должника. Сначала половину, но, видя настойчивость банкиров и приставов, дали слово - привезут всю сумму наличными через полчаса.

«В рамках исполнительного производства был наложен арест на имущество, принадлежащее должнику, приехали его изымать и в рамках исполнительных действий была оплачена полная сумма долга, исполнительное производство сегодня окончим», - сообщила судебный пристав-исполнитель Октябрьского районного отдела УФССП по Пензенской области Станислава Бареева.

Стороны договорились о том, что наличные будут внесены на депозит службы судебных приставов, а оттуда они поступят на счет банка.

Общество

просмотров 109

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: