15 ноября 2017, 17:59Общество В Пензе судебный пристав присвоил 10 тыс рублей В Пензе бывшему судебному приставу предъявили обвинение.

В ходе проверки квитанционных книжек судебных приставов-исполнителей обнаружили нарушения. Неверные данные о принятых деньгах от должников судебный пристав вносил в квитанции. Таким образом, он присвоил неучтенные средства - десять тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Уголовное дело в отношении бывшего пристава направили в районный суд Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Общество

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