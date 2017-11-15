В Пензе судебный пристав присвоил 10 тыс рублей

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15 ноября 2017, 17:59Общество
В Пензе бывшему судебному приставу предъявили обвинение.
В ходе проверки квитанционных книжек судебных приставов-исполнителей обнаружили нарушения. Неверные данные о принятых деньгах от должников судебный пристав вносил в квитанции. Таким образом, он присвоил неучтенные средства - десять тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Уголовное дело в отношении бывшего пристава направили в районный суд Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
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