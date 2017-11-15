15 ноября 2017, 17:59Общество

В Пензе судебный пристав присвоил 10 тыс рублей

В Пензе бывшему судебному приставу предъявили обвинение.

В ходе проверки квитанционных книжек судебных приставов-исполнителей обнаружили нарушения. Неверные данные о принятых деньгах от должников судебный пристав вносил в квитанции. Таким образом, он присвоил неучтенные средства - десять тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Уголовное дело в отношении бывшего пристава направили в районный суд Пензенской области», - сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Общество
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