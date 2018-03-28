В Пензе судебного пристава подозревают в присвоении 11000 рублей

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел в ноябре. Полицейские изъяли у осужденного 11 тысяч рублей, чтобы обратить их в собственность государства, и передали приставу в рамках исполнительного производства. Тот присвоил их себе.

Чтобы скрыть преступление в декабре он вынес постановление об окончании исполнительного производства, фактически исполнительный лист не исполнив.

Дело направили в суд. Также приставу предъявили иск о взыскании причиненного ущерба, пишет ИА «Пенза-Пресс».