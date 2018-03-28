В Пензе судебного пристава подозревают в присвоении 11000 рублей

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28 марта 2018, 16:07Криминал
В Пензе судебного пристава-исполнителя подозревают в присвоении денег.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, инцидент произошел в ноябре. Полицейские изъяли у осужденного 11 тысяч рублей, чтобы обратить их в собственность государства, и передали приставу в рамках исполнительного производства. Тот присвоил их себе.
Чтобы скрыть преступление в декабре он вынес постановление об окончании исполнительного производства, фактически исполнительный лист не исполнив.
Дело направили в суд. Также приставу предъявили иск о взыскании причиненного ущерба, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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