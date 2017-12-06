В Пензе суд взыскал с фирмы 90000 руб за травму работницы

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06 декабря 2017, 15:34Общество
Жительница села Чемодановка Пензенской области потребовала компенсацию морального вреда за причиненную травму на производстве.
По материалам суда, женщина работала укладчиком-упаковщиком на птицеперерабатывающем заводе и была застрахована от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
13 февраля 2007 года она убирала свое рабочее место и поскользнулась на жире, который был на полу, и упала в канал с водой. В октябре она снова вышла на работу, однако из-за травмы с 16 июля 2008 года ей установили 20%-ю степень утраты трудоспособности бессрочно.
«Полностью женщина не восстановилась, ее тревожили боли в руке, она вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты, делать массаж. Поэтому она просила суд взыскать с ответчика в ее пользу денежную компенсацию морального вреда», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Представитель организации с ее требованиями не согласился, посчитав, что травма никак не повлияла на исполнение ее трудовых обязанностей.
В результате суд взыскал с организации 90 000 рублей в качестве денежной компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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