В Пензе суд прокомментировал решение о лишении ветерана дома и земли

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19 мая 2017, 19:12Общество
В Ленинском районном суде Пензы прокомментировали решение по делу ветерана Афганской войны, который заявил, что его лишают части собственного дома и земли.
Напомним, на этой неделе участник боевых действий Андрей Тычков устроил одиночный пикет у здания областного суда. Таким образом мужчина пытался выразить протест против решения, которое вынес суд Ленинского района. По иску соседки суд якобы обязал его снести часть забора, некоторые надворные постройки и перенести общую стену, которая отделяет его половину дома от соседской.
Как разъяснили в Ленинском районном суде, собственники владеют участком на правах общей долевой собственности. Постройки мужчины на придомовой территории мешают его соседке. Их действительно частично придется снести. О переносе стены в доме речи не шло.
«На Тычкова возложена обязанность не чинить препятствий в пользовании земельным участком, а также освободить его путем уборки строительных материалов и строительного мусора путем сноса частей бани и ее ограждения. Решение суда не обязывает Тычкова переносить стену жилого дома и не лишает его дома», - пояснила помощник председателя Ленинского районного суда г. Пензы Елена Полякова.
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